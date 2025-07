Final de semana é marcado por várias mortes no Norte do ES

Acidente aconteceu na rodovia ES 313, em uma zona rural de Pinheiros

O final de semana foi marcado por uma série de acidentes graves, com vítimas fatais, no Norte do Espírito Santo. Foram, ao menos, quatro mortes registradas em decorrência de colisões e capotamentos envolvendo carro, caminhonetes e motocicleta.

Acidente em Rio Bananal

Em Rio Bananal, um motociclista, 22 anos, morreu após colidir com uma caminhonete. O acidente aconteceu na Rodovia Roberto Calmon, em Córrego São Vicente, no Norte do Estado, na manhã do último domingo (27).

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta cruzou a rodovia e colidiu de frente com a caminhonete. O motociclista morreu ainda no local.

Ainda segundo a Polícia Militar, o condutor da caminhonete ficou em estado de choque e foi encaminhado ao hospital do município, o que impossibilitou a realização do teste do bafômetro.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Acidente em Pinheiros

Após perder o controle e capotar o veículo, uma mulher, 44 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O acidente aconteceu no sábado (26), na ES 312, na localidade da zona rural de Pinheiros, no Norte do Estado.

A vítima conduzia o veículo quando perdeu o controle e colidiu em uma estaca às margens da rodovia, capotando o carro. O óbito foi registrado ainda no local do ocorrência.

A Polícia Científica foi acionada e informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

O corpo será necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Acidente em Linhares

No domingo (27), uma mulher, de 26 anos, e a sobrinha, de 2 anos, morreram após uma picape colidir em um poste de energia e capotar na estrada de Jataipeba, na zona rural de Linhares, no Norte do Estado.

O veículo transportava sete pessoas, sendo que cinco estavam na carroceria, elas ficaram feridas e foram levadas aos hospitais da região.

Segundo testemunhas, o condutor do da picape, um Fiat Strada, fugiu do local do acidente. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.