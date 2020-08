Final de semana de apreensões em Cachoeiro e Castelo

.

No último final de semana, a Polícia Militar do Espírito Santo (9º BPM), apreendeu drogas e armas em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.

Na localidade de Soturno no último sábado (08), após receberem informações, com apoio do serviço de inteligência, policiais militares realizaram a abordagem a um suspeito, e com ele foi encontrado um revólver calibre 22, municiado com sete munições intactas.

No bairro Aeroporto, a Equipe K9 com o emprego do Cão Messi conseguiu encontrar em pontos distintos 17 papelotes de cocaína, 23 pedras de crack e seis buchas de maconha. Nenhum suspeito foi localizado.

Ainda no sábado, a equipe policial visualizou três indivíduos em atitude suspeita no bairro Nossa Senhora de Fátima. Dois deles foram abordados. O terceiro conseguiu fugir pelos fundos da residência. Após diligências, foram apreendidos dois tabletes de maconha com aproximadamente 196 gramas os dois, três papelotes de cocaína, 11 buchas de maconha, 225 pedras de crack, uma pedra de crack com aproximadamente 19 gramas, uma garrucha calibre 32 carregada com uma munição intacta e uma deflagrada, uma cápsula de calibre 32 deflagrada, um simulacro de pistola e uma balança de precisão.

Já na sexta-feira (07), após denúncias de tráfico, policiais militares prosseguiram ao bairro Zumbi e abordaram dois indivíduos. Após diligências, foram apreendidos dois pés de maconha, duas buchas de maconha e R$1.607,00 em espécie.

Em Castelo, policiais militares realizaram uma operação no conjunto habitacional de Cava Roxa, junto ao K9 do 9º BPM. Dois indivíduos foram detidos com 17 pinos de cocaína, 13 buchas de maconha e 12 pedras de crack, com apoio do Cão Messi.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a delegacia em Cachoeiro, bem como todo material apreendido.

