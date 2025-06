Final de semana com várias apreensões realizadas pelo 6° BPM

Durante ações preventivas, repressivas de acionamento em bailes clandestinos e também por meio de denúncias anônimas (181), o 6° BPM neste final de semana, apreendeu armas de fogo e entorpecentes em diferentes bairros do município de Serra.

A equipe do K9 em verificação de disque denúncia no bairro Planalto Serrano, com o emprego do cão Apollo, que localizou material entorpecente, apreendeu 807 pinos e cocaína e uma porção não embalada, 798 pedras de crack, 130 buchas de maconha, 70 unidades de haxixe, 12 unidades de loló e 08 unidades de skunk.

Já em Nova Carapina II, após serem demandados a respeito de baile clandestino, conhecido como “Baile do Mandela”, as equipes confirmaram a realização do evento ao chegarem no local. Muitas pessoas correram, mas ao fazerem uma vistoria nos arredores, localizaram um revólver calibre 38 com 05 munições e alguns entorpecentes.

Em Balneário de Carapebus, os militares receberam uma denúncia de que havia uma sacola escondida em um terreno abandonado, com uma possível quantidade de drogas. Ao verificarem a informação, encontraram 95 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha e 32 pedras de crack. Ninguém foi detido.

Em Serra Dourada, enquanto realizavam o policiamento preventivo, os militares notaram que um jovem imediatamente se levantou e tentou disfarçar entrando em um estabelecimento comercial, quando viu a viatura. Devido a atitude suspeita do rapaz, a abordagem foi realizada e com ele foram encontradas 60 buchas de maconha e 04 kits do mesmo material, 08 pedras de crack, 01 pino de cocaína e a quantia de R$ 130,00 em espécie.

E em Jardim Tropical, os militares receberam informações sobre disparo de arma de fogo e no local, ainda foi possível localizar o autor, que foi detido em posse de uma pistola calibre .40 e mais 14 munições.

Os materiais e o detido foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à imprensa



Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES