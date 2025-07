FINAL DE SEMANA COM VÁRIAS APREENSÕES NO MUNICÍPIO DA SERRA

Nesse fim de semana, algumas das ações dos militares do 6º Batalhão resultaram em apreensões de armas de fogo, entorpecentes, além da detenção de um suspeito.

Na sexta-feira (11), após receberem informações de que indivíduos oriundos do bairro Porto Canoa estariam utilizando uma residência no bairro Costa Dourada como ponto de armazenamento de entorpecentes e armamentos, equipes da Força Tática do 6º BPM, em ação conjunta com a Força Tática da 14ª Cia Independente, deslocaram-se até o local indicado. No endereço, os militares conseguiram abordar um suspeito, com quem foram apreendidos três tabletes de crack (totalizando 2,660 kg), uma porção adicional da mesma substância (5g), seis porções de tetracaína (4,505 kg), utilizada no preparo de entorpecentes, além de duas balanças de precisão, um simulacro de revólver e seis munições destinadas ao simulacro. Um indivíduo foi detido.

No domingo (13), com emprego do cão farejador Apollo, foram realizadas duas apreensões de entorpecentes. Na Rua da Alegria, bairro Jardim Tropical, materiais ilícitos foram localizados em três pontos distintos, totalizando 143 pedras de crack (65g), 352 pinos de cocaína (685g), 90 porções de haxixe (40g) e 62 buchas de maconha (180g). Já na Rua Rouxinol, no bairro Novo Horizonte, foram encontrados dois tambores contendo 62 buchas de maconha (180g), 352 pinos de cocaína (685g) e uma porção de crack (147g). Não houve detidos.

Já na madrugada dessa segunda-feira (14), após denúncia de disparo de arma de fogo na Rua Bahia, bairro Jardim Bela Vista, o policiamento foi intensificado na região. Durante a saturação na localidade foi possível apreender uma pistola calibre 380 com sete munições. O material foi localizado após indivíduos fugirem ao notarem a aproximação das viaturas. Não houve detidos.

