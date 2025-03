Final de semana com apreensões pelo 6° BPM na Serra

Neste final de semana, militares do 6° Batalhão realizaram diversas operações que resultaram na apreensão de armas de fogo e uma expressiva quantidade de entorpecentes.

Em Divinópolis, após receberem informações sobre suspeitos que estariam comercializando drogas e portando armas de fogo em um determinado ponto do bairro, equipes da Força Tática organizaram uma ação estratégica para flagrar a prática criminosa. As denúncias foram confirmadas, e as buscas resultaram na apreensão de duas pistolas, munições, 211 pedras de crack, 115 pinos de cocaína, 62 buchas de maconha e outros ilícitos. Um menor foi apreendido.

Já em Balneário de Carapebus, os militares foram informados sobre um indivíduo que estaria traficando drogas na região. Ao se aproximarem do local indicado, um homem tentou fugir e descartou uma sacola. Durante a verificação, foram encontrados 711 pinos de cocaína e 7 buchas de maconha. O suspeito conseguiu escapar.

No mesmo bairro, em outra ação, a equipe do K9 utilizou o cão farejador Apollo para localizar entorpecentes e armas. O animal sinalizou um ponto específico, onde foram encontradas 207 pedras de crack, 160 buchas de maconha, 130 pinos de cocaína, 123 buchas de haxixe e 13 frascos de loló. Ninguém foi preso.

Todas as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia do município para as devidas providências.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Lucio Bolzan

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES