Final de Semana com apreensões de armas de fogo e entorpecentes no 6° BPM

O fim de semana foi marcado por diversas ocorrências com apreensão de armas de fogo e entorpecentes no município de Serra.

No domingo (05), no bairro Barro Branco, as equipes da Força Tática detiveram um menor de idade e apreenderam com ele uma metralhadora. Em outra ocorrência no mesmo bairro, uma segunda metralhadora com nove munições foi apreendida, juntamente com uma quantidade significativa de entorpecentes.

No sábado (04), a Equipe K9 empregou o cão farejador Apollo em uma determinada localidade do bairro Taquara II, resultando na apreensão de uma escopeta calibre 12, acompanhada de 20 munições.

No bairro Novo Horizonte, militares detiveram uma suspeita e apreenderam com ela um revólver calibre .38, juntamente com uma quantidade de entorpecentes.

Na sexta-feira (03), a Equipe K9, com a aplicação do cão Apollo, conseguiu localizar e apreender uma metralhadora com três carregadores, munições e entorpecentes no bairro Porto Canoa.

Todos os indivíduos detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional de Serra para a adoção das medidas cabíveis.

