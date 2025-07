Finais estaduais dos Jogos Escolares têm início com cerimônia em Guarapari

Com cerimônia de abertura marcada pelo entusiasmo dos estudantes, tiveram início, nesta segunda-feira (30), no Sesc de Guarapari, as finais estaduais das modalidades coletivas dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES). Os alunos disputam vagas para representar o Estado nas fases nacionais da competição.

Nesta primeira semana, acontecem as disputas da categoria juvenil, com estudantes de 15 a 17 anos. A competição segue até o próximo sábado (05), com as modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei.

“Chegamos à etapa final dos Jogos Escolares, um dos momentos mais importantes do calendário esportivo estudantil. É aqui que nossos jovens atletas mostram toda sua dedicação, talento e espírito de equipe. Os times campeões desta fase vão representar o Espírito Santo nas etapas nacionais e mostrar a força do esporte capixaba, levando o orgulho de todo o nosso estado”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Os times que competem em Guarapari conseguiram a vaga após a conquista da medalha de ouro nas disputas das oito regionais dos Jogos, que aconteceram entre maio e junho em Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Itarana, Iúna, Ponto Belo e Vila Velha.

Infantil

Depois do juvenil, dos dias 07 a 12 de julho, será a vez da etapa final estadual infantil no Sesc de Guarapari, envolvendo estudantes de 12 a 14 anos.

As tabelas das partidas das quatro modalidades em disputa no infantil e no juvenil podem ser conferidas aqui.

Fases nacionais

Os campeões capixabas carimbam o passaporte para representar o Estado nas fases nacionais. Em setembro, em Brasília (DF), será a vez do juvenil, na disputa dos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB); e, em outubro, em Uberlândia (MG), do infantil, nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), competição realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Modalidades individuais

Além das modalidades coletivas, já estão sendo realizadas as seletivas das modalidades individuais. Até o momento, foram realizadas as competições de atletismo, atletismo adaptado, vôlei de praia, ginástica rítmica, tênis de mesa, xadrez, natação, karatê, wrestling e taekwondo.

A partir do próximo sábado (05), será a vez do badminton, ciclismo, tiro com arco, triatlo e judô entrarem em cena. Veja o calendário completo aqui.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.

A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, bem como a aplicação de conhecimento e a ampliação das oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

Acompanhe os resultados da competição pelo Instagram da Sesport: @sesportesoficial.

Fonte: GOVERNO ES