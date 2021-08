Fim de semana terá mobilização para completar esquema vacinal contra Covid-19

Agora é a vez de quem precisa completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Nesta sexta-feira (27) e sábado (28), a mobilização será em prol da vacinação daqueles que aguardam pela segunda dose.

Em pactuação da Secretaria da Saúde (Sesa) com os municípios capixabas, os esforços serão voltados para a execução de estratégias que visam a garantir o acesso da população que se encontra com esquema vacinal atrasado e dos que estão aptos à D2.

“Sexta-feira (27) e sábado (28) serão os dias da D2. Agora, nosso foco será a aplicação da 2ª dose. Para isso, já distribuímos aos municípios 360 mil doses recebidas do Ministério da Saúde. Faça sua parte! Vamos juntos salvar vidas. Agora é a sua vez”, convocou o governador do Estado, Renato Casagrande, em rede social, nesta quarta-feira (25).

Entre as estratégias realizadas pela Secretaria da Saúde para a aplicação da D2 está a antecipação do esquema vacinal da Pfizer de 12 para 10 semanas. Além disso, foi acordada entre os municípios a intensificação de ações extramuros, como busca ativa dos cidadãos que estão com esquema em atraso.

Para este sábado (28), a Sesa tem se articulado para disponibilizar pontos próprios de vacinação à população, como ocorreu no último Dia D, que contou com o apoio do Centro de Referência de Especialidades Metropolitano, em Cariacica; do Hospital Materno Infantil, na Serra; e do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

Mais de 300 mil doses disponíveis para ação

Segundo dados da Plataforma Vacina e Confia, os municípios capixabas já contam, nas próprias redes de Frio, com cerca de 360 mil doses disponíveis, exclusivamente para a aplicação da D2.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, entre a população em atraso com o esquema vacinal e aqueles já aptos a receberem a dose no prazo, somam também cerca de 360 mil. “Temos quase 150 mil capixabas que não retornaram e mais 210 mil aptos a receberem a vacina no prazo”, explicou.

