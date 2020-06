Fim de semana tem Live das Patroas e 1ª Parada Virtual LGBT

Para muitos este final de semana é de feriado prolongado por causa do Corpus Christi. E, para divertir o público, o IG preparou a programação completa das lives que prometem animar namorados e solteiros.

Divulgação/Instagram/Reprodução Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa





Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa se juntam pra fazer a “Live das Patroas” no domingo, 14 de junho. As musas do feminejo deram entrevista ao iG dizendo que os fãs podem esperar muita sofrência no repertório desta que promete ser a maior live de todos os tempos. Além delas, quem também deve agitar o público é o cantor Luan Santana .

E no domingo (14) também será realizada a 1ª Parada Virtual do Orgulho LGBTQIA+ transmitida simultaneamente em 11 canais do YouTube a partir das 14h.

Confira a programação completa abaixo:

Sábado (13)

Thiaguinho , às 15h Onde: https://www.youtube.com/channel/UCEnQ70n_hbsUmYXN9R11aSQ

Elba Ramalho , às 16h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=SnH6SknOauE

Diego e Victor Hugo , às 17h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=sTZr2mQnwAg

Xand Avião , às 19h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=pSkRigx_GHk

Roberta Miranda , às 19h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=mkWDD74_ucI

Carlinhos Brown , às 20h Onde: https://www.youtube.com/user/carlinhosbrownoficia

Festival 360 com Naiara Azevedo, Joelma, Solange Almeida e Lauana Prado às 20h Onde: https://www.youtube.com/channel/UCyQ5n9G8o4ttjZfS2v1zaNQ

Luan Santana , às 22h30 Onde: https://www.youtube.com/results?search_query=luan+santana

Fafá de Belém, às 17h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=uXDGSGkv5bw

Domingo (14)

Diogo Nogueira , às 12h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=DWr4q5vAnT4

Jads & Jadson , às 13h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=RfTbsi1YIcg

1ª Parada do Orgulho LGBT online, às 14h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=Qkidg6b8GM8

Sorriso Maroto , às 14h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=qF95Pn-DJW4

Martinho da Vila , às 15h Onde: https://www.youtube.com/channel/UCdVGGOiVwwujAtGpguP1gUA

Live das Patroas ( Marília Mendonça e Maiara e Maraisa ) às 17h Onde: https://www.youtube.com/watch?v=icjiKQ9z-FE

Falamansa , às 18h Onde: https://www.youtube.com/channel/UChFLeEYoqjyG2bBvV7WhJSQ