Fim de semana de tempo instável e chuva no Espírito Santo

O ciclone subtropical Kurumi começa a se desconfigurar no oceano. Porém a instabilidade continua por conta da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS). As informações são da Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Conforme já divulgado no aviso meteorológico especial, o fim de semana deve continuar chuvoso em todo o Espírito Santo. O aviso pede atenção devido à previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em pontos isolados, que podem resultar em acumulados expressivos.

No sábado (25), A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o tempo instável neste sábado no Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva, que podem ser localmente forte em algumas áreas de todas as regiões. Os ventos sopram com moderada intensidade apenas no litoral norte capixaba. A temperatura máxima no estado deve ser de 29ºC nas região Nordeste e Noroeste, enquanto que a mínima deve ser de 19ºC nas regiões Serrana e Sul.

No domingo, a ZCAS mantém a instabilidade em todo o Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva, que podem ser localmente forte em algumas áreas de todas as regiões. Tanto a temperatura mais alta quanto mais alta devem ser na região Sul, com variação entre 17ºC e 29ºC.

