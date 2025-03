Fim de semana de futebol na Espírito Santo FM 89.1 e na TVE

A Espírito Santo FM 89.1 e a TVE trazem fortes emoções para os amantes do futebol neste final de semana, com a transmissão de três jogos das quartas de final do Capixabão 2025. A rádio irá transmitir neste sábado (08) Desportiva Ferroviária x Vilavelhense, disputa marcada para as 17 horas no Engenheiro Araripe, em Cariacica, enquanto que no domingo transmite Capixaba x Rio Branco A.C. direto do estádio Emilio Nemer, em Castelo, às 19h30.

No sábado, a narração do duelo ficará a cargo de Flanklane Moura, com comentários de Jairo Peçanha e Victor Martinuzzo na reportagem. Já no domingo será Robson Maia quem irá para a cabine de narração, dialogando também com Martinuzzo e Peçanha.

As duas partidas serão transmitidas também pela TVE, que vai exibir ainda no domingo (09), a disputa Rio Branco F.C. x Vitória, às 16 horas, direto do estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

Serviço

Desportiva Ferroviária x Vilavelhense: sábado (08), às 17h, ao vivo na Espírito Santo FM 89.1 e na TVE.

Rio Branco F.C. x Vitória: domingo (09), às 16 horas, na TVE.

Capixaba x Rio Branco A.C: domingo (09), às 19h30, ao vivo na Espírito Santo FM 89.1 e na TVE.

