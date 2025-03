Fim de semana de emoção na TVE e na Espírito Santo FM 89.1

O Capixabão 2025 fica cada vez mais emocionante e o fim de semana vai ser de bola rolando em dobro! A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem, sábado (22) e domingo (23), os jogos de volta das semifinais do campeonato.

No sábado (22), a Desportiva enfrenta o Rio Branco A.C. às 17 horas no estádio Engenheiro Araripe, em Jardim América. A transmissão vai começar às 16 horas na TV e às 16h45 na rádio, com o pré-jogo.

Pelo time da TVE, vão entrar em campo Robson Maia, Hélio Roberto e Jorge Buery na narração e comentários, e Izabela Toscano, Victor Martinuzzo e Juliana Moreira na reportagem. Pela rádio, estarão à frente da cobertura Ferreira Neto e Jairo Peçanha, na narração e comentários, e Ana Clara Lanius na reportagem.

Já no domingo (23) a disputa será entre Porto Vitória e Vitória, que jogam a partir das 16 horas no Salvador Costa. O pré-jogo terá início às 15 horas na TV e às 15h45 na rádio. Dessa vez, Ana Clara Lanius estará com Marcela Delatorre e Helio Roberto na narração e comentários, enquanto Isabella Toscano, Richard Pinheiro e Juliana Moreira estarão na reportagem. Pela rádio, Robson Maia e Jairo Peçanha estarão na narração e comentários, enquanto Victor Martinuzzo estará na reportagem.

Em caso de empate entre Desportiva e Rio Branco A.C., a disputa será decidida nos pênaltis, já que o jogo de ida terminou empatado em 2 a 2. No jogo de domingo (23), o alvianil tem a vantagem do empate, pois ganhou o primeiro jogo por 1 a 0. Uma vitória simples do Porto Vitória leva a partida para os pênaltis. Para se classificar direto para a final, o Verdão precisa ganhar por dois gols de diferença.

Serviço

Desportiva x Rio Branco A.C: Partida sábado (22) a partir das 17 horas; pré-jogo às 16h na TVE e às 16h45 na 89.1 FM. Porto Vitória x Vitória: Partida domingo (23), a partir das 16 horas; pré-jogo às 15 horas na TVE e às 15h45 na 89.1 FM.

Fonte: GOVERNO ES