Fim de semana com drogas e armas apreendidas na Serra

Nesse final de semana, militares do 6º BPM realizaram importantes ações em bairros da Serra, resultando em apreensões de armas de fogo, entorpecentes e na detenção de um suspeito.

No sábado (19), durante a averiguação de denúncia sobre tráfico de drogas e presença de indivíduos armados no bairro Porto Canoa, a Força Tática deteve um suspeito e com ele apreendeu uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, um carregador, 84 unidades de PAC, 131 porções de cocaína, 36 buchas de maconha, 188 pedras de crack e um celular.

Ainda no sábado, durante operação em Jardim Carapina, uma pistola calibre 9mm com 16 munições foi localizada após ser arremessada para dentro da estação da CESAN. No local também foram encontrados uma motocicleta sem placas e uma caixa de som abandonadas. Todos os materiais foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional. Não houve detido.

No domingo (20), também em Jardim Carapina, um homem foi detido após ser flagrado tentando esconder um pote com 40 pedras de crack e R$ 53,00. Em outra ação no mesmo bairro, foram apreendidas 55 pedras de crack, 77 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha e 1 unidade de haxixe, abandonados por um suspeito que fugiu ao perceber a presença policial.

Os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES