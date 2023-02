FIM DE SEMANA COM DIVERSAS APREENSÕES PELA PM  

O final de semana foi marcado por apreensões de armas de fogo e entorpecentes na área do 6º BPM, município de Serra.

No domingo (26), policiais militares do 6º BPM tomaram conhecimento que alguns indivíduos teriam cometido um assalto no coletivo da linha 0800. Prontamente, as equipes intensificaram o patrulhamento na região de Jardim Tropical e obtiveram êxito abordando quatro suspeitos com as características informadas. Com eles foram encontrados os pertences e valores subtraídos das vítimas, bem como uma faca e dois simulacros de arma de fogo utilizados para o cometimento do crime.

Em Jardim Bela Vista, militares que realizavam o patrulhamento na região abordaram um indivíduo. Com ele foi encontrada uma mochila contendo uma metralhadora calibre .380 com munições, 183 buchas de maconha, 66 unidades de cocaína, além de outros entorpecentes e materiais.

Na sexta-feira (24), as equipes de Força Tática realizavam uma blitz na Rodovia Norte Sul, quando suspeitaram e abordaram um veículo de aplicativo. Durante as buscas foi aplicado o cão farejador Apollo que localizou 15 tabletes de maconha, além de comprimidos de ecstasy.

Em outra ação, dessa vez no bairro Solar de Anchieta, militares da Força Tática abordaram quatro indivíduos que com eles apreenderam uma metralhadora calibre .380, um revólver calibre .38, munições, entorpecentes e R$41,00 em espécie. Além dessas ações, outras resultaram na apreensão de duas armas de fogo e um simulacro na zona rural da Serra, apreendidas nas mãos de suspeitos de cometerem assaltos na região.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia para tomadas das medidas cabíveis pela autoridade policial judiciária de plantão no município.

