Fim de ano com várias apreensões na área do 6° batalhão

Nesse final de semana, as ações dos militares do 6º BPM resultaram em diversas apreensões de armas de fogo e drogas.

Na noite de sexta-feira (30), militares do 6º BPM abordaram dois indivíduos em um veículo no bairro Morada de Laranjeiras. Durante a revista e busca foi encontrado 01 fuzil cal 5.56, 01 pistola cal.9mm com 17 munições, além de carregadores sobressalentes.

No sábado (31), militares que estavam no reforço do policiamento de Réveillon, suspeitaram e abordaram um indivíduo. Com ele foi encontrada uma arma de fogo calibre .32 com 03 munições, além de 19 buchas de maconha e 07 pinos de cocaína e R$57,00.

Já na manhã de segunda-feira (02), militares tomaram conhecimento que suspeitos estariam traficando entorpecentes em determinada rua do bairro Novo Horizonte. No local nenhum suspeito foi encontrado, porém, buscas foram realizadas, sendo encontrados 130 pinos de cocaína, 13 buchas de maconha, e dois sacos com micro tubos utilizados para embalo de cocaína.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de plantão no município.

