Fim de ano: 5 maneiras de minimizar os efeitos do álcool

Com as festas de final de ano se aproximando é comum as pessoas consumirem bebidas alcoólicas em demasia. Para alguns indivíduos, é difícil administrar confraternizações, happy hours e alguns excessos dessa época do ano. Entretanto, muitos não imaginam os impactos que essa ação pode gerar, sendo essencial considerar os efeitos não apenas na saúde, mas também na aparência da pele.

De acordo com a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Camila Junqueira, o excesso de álcool deve ser um ponto de atenção ainda maior para pessoas mais sensíveis ao álcool ou com doenças gastrointestinais, como a gastrite. “Para evitar estomago atacado e outras reações neste período é essencial intercalar o consumo de bastante de água junto com a bebida alcoólica constantemente durante a diversão”.

“Outra dica é nunca beber de estômago vazio, e consumir antes de se jogar nas confraternizações, alimentos ricos em proteínas, pois retardam a absorção do álcool,” salienta a nutricionista.

Já para evitar que o estomago ataque nesse período que as pessoas costumam beber em grande quantidade, a professora de Nutrição recomenda beber mais devagar. “Além da ingestão de água antes, durante e depois de ingerir o álcool.”

Para salvar o indivíduo de uma ressaca e estomago atacado, é fundamental uma alimentação saudável, ricas em frutas, verduras e legumes, como fonte de carboidratos e proteínas, finaliza a coordenadora de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Espinhas e manchas no período de festividades podem ser reflexo do álcool?

A coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Estela Cristina Piza Rossi, alerta que o consumo excessivo de álcool pode sim refletir em espinhas e manchas indesejadas, de forma inesperada, durante esse período festivo.

“O álcool, mesmo em quantidades moderadas, pode desencadear uma série de reações na pele. O aumento da ingestão de bebidas alcoólicas está associado a desequilíbrios hormonais, aumento da produção de óleo na pele e inflamação. Esses fatores são grandes aliados para o surgimento de espinhas, especialmente em indivíduos vulneráveis ​​a problemas dermatológicos”, explica Estela.

Além das temidas espinhas, a desidratação causada pelo álcool pode resultar em manchas na pele. Segundo a professora, a falta de hidratação adequada pode levar a uma pele opaca e agravar problemas pré-existentes, como melasma e hiperpigmentação. “A inflamação causada pela bebida não contribui apenas para o aparecimento de espinhas, mas também acelera o processo de envelhecimento da pele. Rugas e perda de elasticidade são efeitos colaterais que podem persistir mesmo após o período de festividades”.

Por fim, a professora de Enfermagem da Anhanguera orienta que para atenuar os efeitos do álcool na pele durante esse período é fundamental adotar uma rotina de cuidados ainda mais intensa. “Limpeza regular, hidratação e aplicação de produtos específicos para combater a inflamação e promover a regeneração celular são passos essenciais. Além dos cuidados externos, a moderação no consumo de álcool ou estabelecer limites é a chave para manter uma pele saudável”.

