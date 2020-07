Filtro de Ana Augusta Skszypa bate 1 milhão de impressões no Instagram

Reprodução Henry Cavill montando PC





Henry Cavill, conhecido por viver o Superman nos filmes da DC, resolveu dividir com os fãs sua paixão por games. Em um vídeo de quase seis minutos postado no Instagram nesta quinta-feira (16), o ator aparece montando um computador gamer.

“Todas as peças. Esse tipo de material não é para todos … É aconselhável discernimento do espectador. Você pode ver muitas partes que nunca viu antes”, brincou o ator na legenda do vídeo postado no Instagram.





No Twitter, os internautas enlouqueceram com o astro montando seu próprio computador e evidenciando os músculos do corpo vestindo uma regata azul. “Eu saio por algumas horas e quando retorno… Dou de cara com Henry Cavill de barba montando pc gamer… SENHOR, SE FOR DA TUA VONTADE, TUA FILHA TÁ PRONTA PRA SER ESMAGADA POR ESSE MACHO”, disse uma. Outros ainda ficaram chocados com as qualidades do rapaz, que atua, cozinha e ainda monta PC.

Por isso, o nome de Henry ficou entre os assuntos mais comentados no site. Confira mais reações dos internautas quarentenados e fogosos:

Eu saio por algumas horas e quando retorno… Dou de cara com Henry Cavill de barba montando pc gamer… SENHOR, SE FOR DA TUA VONTADE, TUA FILHA TÁ PRONTA PRA SER ESMAGADA POR ESSE MACHO pic.twitter.com/cqU8nXYmIB — SHANNØN DAS ZØEIRAS (@CarolAugusta1) July 16, 2020





o henry cavill montando o computador, fazendo bolo, sorrindo, respirando, existindo…

a gente: pic.twitter.com/yp1IwCDLHL — Jessyca da Casa de El ʬ⁸⁴ (@jssycadelima) July 16, 2020





MEU DEUS DO CÉU HENRY CAVILL EU PERDI O RUMO DE TUDO AGORA pic.twitter.com/xpoJGZUWUj — larissa (@kaIcavill) July 16, 2020





Eu tô amando que nessa Quarentena a gente está podendo acompanhar todos os talentos escondidos do Henry Cavill, esse homem faz literalmente de tudo pic.twitter.com/CzA3Sdmgml — Léo (@leorrow) July 16, 2020





o henry cavill montando pc gamer de forma completamente pornografica estou gravida de trigemeos depois de assistir esse video pic.twitter.com/TwnjTOdjSp — ste (@etserbu) July 16, 2020





vei o henry cavill cozinha pra krl e ainda monta o PC gamer dele vei, oq esse homem não faz????? pic.twitter.com/aAf0xKDN0g — Bᴀᴅ Ass ◍ ? (@Swift_Luthor) July 16, 2020