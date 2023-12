Foto: Reprodução Filmes de 2023: 9 melhores opções do Star

Explore os melhores filmes de 2023 com as nove excelentes opções disponíveis no Star+ . O streaming “adulto” da Disney está repleto de obras-primas que vão sair da sua lista de para assistir. De dramas envolventes a emocionantes produções de ação, escolhemos longas que prometem cativar os amantes do cinema com os melhores do ano. Seja você fã de suspense, comédia, ficção científica ou romance, o Star+ oferece uma variedade de filmes que certamente atenderão aos mais diversos gostos. Prepare-se para uma jornada cinematográfica excepcional com principais opções de filmes do Star+ em 2023.

9 excelentes filmes de 2023 disponíveis no Star+

1. O Estrangulador de Boston

Estrelando Keira Knightley e Carrie Coon nos papéis principais, “O Estrangulador de Boston” é um thriller de crime real dirigido e roteirizado por Matt Ruskin, um cineasta extremamente respeitado. O filme, disponível no Star Plus, mergulha na narrativa tensa e complexa das repórteres pioneiras que investigaram e reportaram os notórios assassinatos conhecidos como “Estrangulador de Boston” durante a década de 1960.

2. Boogeyman: Seu Medo é Real

Se você ama um filme de terror, aqui vai uma sugestão que vai gelar a espinha: “Boogeyman: Seu Medo é Real”. Presente no catálogo do Star Plus, essa é uma escolha imperdível para aqueles que apreciam narrativas assustadoras. Na trama, acompanhamos um terapeuta e suas duas filhas enquanto enfrentam o luto pela perda da matriarca da família. No entanto, a situação toma um rumo ainda mais sombrio quando uma entidade maligna, que se alimenta do sofrimento de suas vítimas, surge para perturbar a paz restante de todos.

3. Rye Lane: Um Amor Inesperado

Essa é uma comédia romântica que combina diversão e emoção ao mesmo tempo. O filme narra a história de dois jovens, ambos na casa dos vinte anos, que, abalados por seus términos, se encontram em um dia agitado no sul de Londres. Juntos, eles auxiliam um ao outro a lidar com os desafios representados pelos seus ex-parceiros, enquanto redescobrem a fé no romance.

4. Um Eterno Primeiro Encontro

Que tal um toque de suspense combinado com romance e drama? Essa é a proposta de “Um Eterno Primeiro Encontro”, dirigido por Kelley Kali. Disponível no catálogo do Star Plus, o filme apresenta a personagem Billie, uma jovem que, de maneira peculiar, se vê revivendo diversas versões do mesmo encontro. Determinada a escapar dos ciclos temporais, ela enfrenta desafios criados por sua manipuladora ex-namorada.

5. Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História

Agora, vamos apresentar um drama com elementos de comédia Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História , conduzido por Eva Longoria. O longa aborda “a inspiradora história de Richard Montañez, um zelador da Frito Lay que aplicou sua criação e legado Mexicano-Americano para transformar o icônico salgadinho Cheetos Super Picante em um petisco que mudou a indústria alimentícia e tornou-se um fenômeno da cultura pop”.

6. A Noite das Bruxas

Em “A Noite das Bruxas”, o mais recente filme da franquia envolvendo o meticuloso investigador Hercule Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, elementos sobrenaturais e investigativos se entrelaçam. Na Veneza pós-Segunda Guerra Mundial, Poirot, agora aposentado e vivendo em seu próprio exílio, é relutantemente envolvido em uma sessão espírita. Quando um dos convidados é assassinado, o ex-detetive é desafiado a desvendar mais uma vez o mistério do assassino.

7. Ninguém Vai Te Salvar

Uma produção que marcou o cenário de ficção científica, terror e drama em 2023 é “Ninguém Vai Te Salvar”. Escrito e dirigido por Brian Duffield, o filme conta a história de Brynn (Kaitlyn Dever), uma jovem solitária que reside em uma remota cidade rural. A vida tranquila de Brynn é virada de cabeça para baixo quando ela recebe uma visita totalmente inesperada e aterrorizante de um alienígena. O desdobramento dessa narrativa intrigante? Você precisará assistir para descobrir!

8. Quiz Lady

Anne (interpretada por Awkwafina) e sua irmã Jenny (Sandra Oh) estão afundadas em dívidas devido às apostas feitas por sua mãe. A situação atinge um ponto crítico quando o cachorro de Anne é sequestrado, levando-as a uma espiral ainda mais desesperadora. Determinadas a obter o dinheiro necessário, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Anne, também apaixonada por jogos, está decidida a resolver essa crise de uma vez por todas.

9. Perdida

Sofia (interpretada por Giovanna Grigio) é uma jovem independente e moderna que, apesar dessas características, sente que pertence a uma época diferente. Num dia comum, enquanto se dirigia para um encontro com uma amiga, Sofia se vê acidentalmente transportada para o século 19. Nessa era completamente diferente, ela cruza o caminho de Ian Clarke, um jovem disposto a ajudá-la. Esse encontro fortuito pode ser o início de um romance que transcenderá as barreiras do tempo.

Fonte: Mulher