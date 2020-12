Filme sobre Eduardo e Mônica é ‘catarse coletiva’, diz diretor na CCXP Worlds

Reprodução/CCXP Worlds Os atores Gabriel Leone e Alice Braga e o diretor René Sampaio em painel na CCXP Worlds





Neste sábado (05), foram revelados detalhes sobre o filme Eduardo e Mônica , inspirado na música de mesmo nome composta por Renato Russo para o Legião Urbana. O diretor René Sampaio e os atores Gabriel Leone e Alice Braga, que dão vida ao casal, participaram de painel sobre o longa na CCXP Worlds .





Eduardo e Mônica conta a história de um casal de personalidades e universos completamente diferentes, mas que começam a se aproximar e a viver uma história de amor. Trata-se de uma história real, já que o compositor se inspirou em um casal de amigos.

Os atores contaram que mergulharam muito no universo da música e de Renato para conseguir evocar a energia catártica e nostálgica da canção para o público. “O Renato também tinha muito do Eduardo e da Mônica”, diz Gabriel para o curador da CCXP Worlds, Marcelo Forlani.

Para Alice, o filme é uma verdadeira homenagem para a figura de Renato Russo e uma maneira de celebrá-lo no imaginário do público brasileiro. “Esse filme foi uma oportunidade de poder fazer o coração dele bater um pouquinho através do nosso”, diz a atriz.

Esse é o segundo filme de René baseado na obra do líder do Legião Urbana. Ele também adaptou a história de Faroeste Caboclo em 2013, que foi estrelado por Fabrício Boliveira e Isis Valverde. No painel, ele revela que a intenção é fazer uma trilogia das músicas de Renato, mas não revela qual deve ser a terceira adaptação.

“Eu sou fã do Legião Urbana desde moleque, conheci em uma festinha aos 12, 13 anos, e a obra do Legião já fazia sentido para mim naquela época. Ao longo dos anos não só continuou fazendo sentido como passou a conquistar mais pessoas”, afirma o diretor.

Uma dessas pessoas é o intérprete de Eduardo. Gabriel conta que se considera um grande fã do Legião Urbana e que quem o introduziu à banda foi os pais. “Dar vida a esse personagem, criado da cabeça e da alma do Renato, foi muito especial. Foi a realização de um sonho para mim e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande como fã”, conta o ator.

Alice também conta que é uma grande admiradora principalmente da obra de Renato Russo como compositor e poeta. O roteirista Jorge Furtado, grande amigo de sua mãe, Sônia Braga, foi quem apresentou a música a ela.

A atriz também conta que ‘Eduardo e Mônica’ representou uma virada em sua carreira, já que foi sua primeira comédia romântica. “Foi uma experiência linda. O René queria me tirar desse lugar do drama, do peso, e me trazer para uma coisa mais solar, mais viva.

O lançamento de ‘Eduardo e Mônica’ seria em março deste ano, mas foi adiado por causa da pandemia. Mesmo assim, o filme já foi premiado no Festival de Edmonton, no Canadá. René conta que foram feitas diversas propostas para levar o filme ao streaming, mas recusou.

“A gente faz questão que o filme vá para o cinema porque é um evento. É para levar a família, celebrar em conjunto, uma catarse coletiva. O público merece ver na tela grande”, diz o diretor. Alice complementa que é muito importante que ‘Eduardo e Mônica’ vá para o cinema depois da pandemia. “Vai ser muito bom para o coração poder falar de amor”, diz a atriz.

‘Eduardo e Mônica’ ainda não tem uma data de lançamento, mas o filme foi lançado no fim de 2019. Veja aqui: