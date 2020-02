Filme da Larissa Manoela é o mais visto na Netflix e web vai à loucura

A celebridade também esteve ao lado Loreta Importa e David Brazil

Após uma longa preparação para o carnaval 2020, Gracyanne Barbosa deu o que falar em seu Instagram ao divulgar um vídeo em que dá uma empinadinha ao lado de Leo Dias, Loreta Importa e David Brazil.

“O “quarteto fantástico” subiu a ladeira de Santa Tereza, para transmitir ao vivo, os bastidores do #BaileDaArara no RJ. O resultado não poderia ser diferente, nos divertimos, alegramos a galera de casa e fizemos aquela bagunça com os convidados da festa. Amei a experiência e estar com vocês”, escreveu na legenda da publicação.

“Quase caímos mas deu tudo certo!”, brincou Lorena. “Anitta está diferente”, comparou outro. “Assisti tudo e você tava um espetáculo. Rainha fitness”, comentou um terceiro.

Recentemente, Gracyanne Barbosa atraiu olhares dos seus mais de 8 milhões de seguidores no Instagram com um look inusitado.

O figurino bastante diferenciado foi escolhido para o Baile da Arara 2020. Chamando atenção do público, a musa fitness apareceu com um look que deixou sua ótima forma em evidência e uma espécie de coleira com o nome de Belo, seu marido.