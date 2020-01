Filipinas eleva nível de alerta porque vulcão pode entrar em erupção

arrow-options (Handout/Getty Images Usina Nuclear no Irã

Três nações europeias – Reino Unido, França e Alemanha – decidiram acionar um mecanismo de solução de disputas com o Irã devido a violações do acordo nuclear. A medida torna mais difícil a manutenção do pacto.

Os chanceleres dos três países disseram, em declaração conjunta nessa terça-feira (14), que “não tiveram outra escolha” senão acionar o mecanismo estipulado no acordo de 2015.

Os países vão manter negociações de alto nível para resolver a disputa. Se não conseguirem, sanções contra o Irã serão retomadas após procedimentos no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Reino Unido , França e Alemanha argumentam que o objetivo da medida é manter o acordo , no qual o Irã limita suas atividades nucleares em troca da suspensão de sanções.

O porta-voz da chancelaria iraniana, Abbas Mousavi, alertou, em nota, que Teerã vai preparar “uma séria resposta a quaisquer medidas destrutivas”. Mousavi também afirmou que o Irã vai apoiar “atos de boa-fé e esforços construtivos” para salvar o acordo.