Ze Takahashi/@agfotosite Filipe Ret estreia nas passarelas do SPFW a convite da FORCA

Neste sábado (27), a FORCA, marca de moda da estilista Vivi Rivaben e do artista visual e produtor musical Silvio de Marchi, estreou na SPFW N55 com uma coleção autêntica, urbana e nada convencional. A coleção Forca 003 – Substructure se mostrou sólida, brutalista e com sobreposições contrastantes.

Em sua primeira passagem pela SPFW, a marca levou 50 looks diferentes, tendo como matérias-primas borracha, couro, látex, resina, tapeçaria, gaze e linho. Para dar ainda mais destaque às peças, o desfile contou com a participação do rapper Filipe Ret, que fez sua estreia na passarela.

Vale ressaltar que, em menos de um ano de existência, a FORCA já vestiu artistas contemporâneos como Alok, Negra Li, Linn da Quebrada e Xamã.

