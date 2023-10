Filipe Ferreira Ghidetti presta homenagem ao feminino em seu novo livro, ‘O balcão’

Ambientado em Vitória, apresentando ao leitor um panorama da geografia da cidade, o livro “O balcão” tem como protagonistas tanto a capital capixaba quanto as mulheres que vivem nesse ambiente. Segunda publicação de Filipe Ferreira Ghidetti, realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), a obra será lançada nesta sexta-feira (03), a partir das 19h, com uma noite de autógrafos no Grappino, Centro de Vitória.

O livro foi escrito em 2020, durante o período de isolamento em decorrência da pandemia de Covid-19. “O texto foi motivado por uma antiga ideia de que todo mundo deveria poder sair sozinho, para estar sozinho. Uma imersão efêmera, dessas que às vezes acontece em um balcão de bar”, afirma o autor.

É justamente em um balcão que a narrativa se inicia. Não em um bar, e sim num apartamento próximo ao Canal de Camburi, onde Doni recebe a surpreendente visita de Melissa, com quem não se encontrava havia anos. É Melissa quem comanda o “jogo” que conduz a trama do livro.

“É ela quem ‘espalha a palavra’ sobre esse lugar onde a experiência de abertura é possível. Mais que isso, ela gerencia essas experiências. O que acontece na sequência é que as ligações entre Doni e Melissa vão aparecendo e dando sentido ao jogo iniciado por ela. Ao receber as convidadas de Melissa em sua casa, Doni conhece fragmentos da cidade de Vitória. Suas histórias vão passeando nesse espaço que era dele. Postar-se no balcão é sinal de cautela e de respeito. Ou será só isso mesmo? É justamente aí que Doni começa a jogar o jogo que Melissa iniciou, do seu próprio jeito”, observa Filipe Ghidetti.

Publicado pela Editora Cousa, o livro acontece como um espetáculo cênico, com falas certeiras que movimentam o desenrolar da trama e são acompanhadas por uma atmosfera repleta de aromas, cores e sabores. A narrativa flui como uma dança que acontece com a dose certa de precisão e naturalidade, tendo como eixo da coreografia o balcão.

Para o autor, o livro é uma homenagem ao feminino e às mulheres. “Foram as mulheres que, no período neolítico, inventaram as aldeias com o desenvolvimento da agricultura e dos utensílios domésticos e a manutenção da vida em comum. Está aí um marco importante na invenção das cidades”, ressalta o escritor. Segundo ele, o espírito feminino será a marca do século XXI, não mais em busca de controle do território nem de recursos naturais, e sim da evidenciação das forças criativas e do estabelecimento das relações de comunicação e construções simbólicas.

