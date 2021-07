FilhosdoTerrão marcam e Corinthians supera o Cuiabá fora de casa pelo Brasileirão

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após nove dias sem jogar, o Corinthians voltou a entrar em campo na noite desta segunda-feira (26). Pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2021, o Alvinegro foi até o Mato Grosso para encarar o Cuiabá – a última vez que enfrentou uma equipe local no estado do Centro-oeste pelo torneio havia sido em 1984. E dentro de campo, os Filhos do Terrão se destacaram: vitória corinthiana por 2 a 1, com gols de Roni e Adson.

Timão escalado

O técnico Sylvinho realizou uma mudança em comparação com a equipe que iniciou a última partida pelo Brasileiro. Assim, levou a campo um onze inicial com: Cássio (capitão); Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Cantillo, Gabriel, Roni, Gustavo Silva e Adson; Jô. À disposição no banco de reservas estiveram: Matheus Donelli, Lucas Piton, Luan, Léo Natel, Marquinhos, Mateus Vital, Araos, Felipe, Raul Gustavo, Du Queiroz, Xavier e Vitinho.

Bola em jogo!

As duas equipes iniciaram o confronto se estudando e com muitas disputas de bola no centro do campo. A primeira chance do Timão veio aos três minutos de jogo. Em cobrança de escanteio da direita na área, João Victor subiu para cabecear, mas a bola bateu no zagueiro e foi para o gol, passando perto do travessão. Aos nove, Fábio Santos lançou pela esquerda o meia Adson, que avançou e cruzou rasteiro, mas a zaga afastou antes da bola chegar a Jô.

Pouco a pouco o Coringão começou a dominar a posse de bola e trocar passes no campo ofensivo. Aos 18 minutos, Adson e Roni tabelaram e novamente o meia tentou o passe rasteiro para a área, com o lance sendo desviado pela zaga. E aos 27, o Alvinegro abriu o placar em bela jogada: Gabriel foi lançado na direita e tocou para Jô. O centroavante cruzou para Adson e ele ajeitou para Roni, que chutou rasteiro no canto esquerdo do gol e estufou a rede.

O Corinthians seguiu atacando e pressionando o Cuiabá no campo de ataque. E com essa ação, saiu o segundo tento alvinegro aos 37 minutos. Gustavo Silva roubou a bola de Uendel e tocou para Fagner que cruzou na área. Roni deixou a bola passar e ela chegou até Adson, que dominou e chutou – com leve desvio do zagueiro – para o fundo do gol. Foi a última ocasião importante de gol da primeira etapa, terminada aos 52 minutos.

Segundo tempo

Sem alterações no retorno do intervalo, a equipe corinthiana seguiu no mesmo tom no começo da etapa final, dominando a posse de bola e criando a maior parte das jogadas ofensivas. Gustavo Silva e Adson continuaram sendo bastante acionados pelas laterais, mas esbarrando na linha de defesa alta do adversário e nas marcações de impedimento.

Aos 18 minutos, quase saiu o terceiro tento de um Filho do Terrão. Em rebote de escanteio, Fagner lançou Jô na área em profundidade e o camisa 77 chutou de perna direita, marcando o gol. O árbitro, no entanto, assinalou impedimento do atacante. Logo em seguida, o técnico Sylvinho fez duas substituições: saíram Adson e Cantillo, e entraram Mateus Vital e Vitinho. Quatro minutos depois, Gustavo Silva deixou o campo e Marquinhos foi para o jogo.

Aos 25 minutos, o time adversário diminuiu o marcador. Em cruzamento na área da esquerda para Rafael Papagaio, o atacante cabeceou e a bola desviou em Fábio Santos, encobrindo Cássio e entrando no ângulo direito do gol. Aos 33 minutos, Roni puxou contra-ataque pela direita e tocou para Vital na esquerda. O meia dominou, driblou a marcação e chutou, mas a bola ficou na zaga.

Sylvinho realizou, por fim, mais duas mudanças na equipe: saíram Roni e Jô e entraram Xavier e Felipe. O Timão, no entanto, seguiu levando o jogo com tranquilidade. O árbitro aplicou quatro minutos de acréscimos, e no final da partida o Timão ficou com um atleta a mais, com a expulsão de Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, e pouco depois o apito final encerrou o duelo desta noite na Arena Pantanal.

Próximo jogo

Após a vitória sobre o Cuiabá, o Corinthians volta a campo no domingo (1º de agosto). Pela 14ª rodada do Brasileirão, a equipe alvinegra atua em sua casa, a Neo Química Arena, onde encara o Flamengo às 16h.

Tags: Futebol, Notícias

Categoria(s): Futebol