Filhos no currículo: quando nasce uma mãe, nasce uma CEO

FreePik Filho traz habilidades para as mães

Filho não é demanda, filho é potência. A cada nascimento, nasce também uma CEO, cada mãe se apropria de habilidades nunca antes experimentadas. Quem acredita nisso e atua para que as empresas absorvam essa características é Michelle Levy Terni, CEO e cofundadora da Filhos no Currículo e mãe do Alex e do Thomas. Ao lado de Camila Antunes, palestrante e cofundadora da Filhos no Currículo e mãe da Bel e do João, Michelle reforça a ideia de que a maternidade é um grande laboratório, que agrega valor à quem a exerce.

“Eu tenho dois filhos na primeira infância, atuava no mercado corporativo, na área de comunicação e depois que tive meu segundo filho, entrei para as estatísticas e saí do mercado, pois entrei em conflito para conciliar filhos e carreira. Foi quando me conectei com minha sócia e pensamos muito no que seria um motivador dessa evasão”, conta Michelle.

Dessa análise, elas perceberam que as organizações não eram ambientes de bem-estar parental. “Nossas ações nas organizações são de consultoria, de mostrar que o exercício de criar uma criança traz habilidades que não tem pós-graduação que te capacite tanto”, diz a especialista.

Para Michelle, quando nasce uma mãe, nasce uma CEO, que tem um estagiário que ela não pode demitir, sem processos definidos, age de maneira nem sempre gentil, e a faz ocupar um cargo de liderança nunca antes exercido. “Ninguém deixa os filhos em casa ou deixa os trabalhos fora de casa. A pandemia mostrou que muro entre vida profissional e pessoal não existe.”

A Filhos no Currículo é uma empresa de educação corporativa, que faz com que as organizações possam se estruturar para acolherem o maternar, além de capacitar lideranças. Na Cieo, por exemplo, elas protagonizaram o programa “Sementinha – Parentalidade Consciente”. Entre 2021 e 2022 foram 7 rodas de conversa com mais de 800 pessoas engajadas. Neste período, foram percebidos: 51% de aumento de inscrições no programa, 30,8% de redução no Turnover das mães e 22,7% de mães reconhecidas (promovidas) em 2022.

Michelle percebe que está aumentando o número de empresas interessadas no assunto. Em 5 anos, a Filhos no Currículo fez mais de 300 ações, em 120 organizações interessadas nos objetivos de diversidade e inclusão. “É preciso entender que esse não é assunto só de maio, mês das mães e da família, mas sim uma pauta de sustentabilidade.”

Liderança, empatia, gestão de conflitos, produtividade são algumas das habilidades desenvolvidas com o maternidade. ” Estudo que a gente fez mostrou que quase 98% perceberam habilidades. Filho não atrapalha. Depende do ambiente em que você está inserida para que essa potência apareça”, analisa Michelle.

Ser mãe dá trabalho

Em mais um passo para a inclusão de mães no mercado de trabalho, a Filhos no Currículo se uniu à B2Mamy, socialtech que conecta mães e mulheres no fomento de lideranças e independência econômica, se uniram para criar o Movimento Ser Mãe Dá Trabalho.

O projeto, que vai fomentar a empregabilidade de figuras maternas no mercado de trabalho. Por meio da plataforma serão divulgadas vagas oferecidas pelas empresas participantes do Movimento, como uma espécie de vitrine de oportunidades de trabalho em ambientes que ofereçam benefícios considerados positivos para mães, a exemplo de flexibilidade e licenças estendidas.

As candidatas que visitarem a plataforma também terão acesso gratuito à conteúdos de capacitação para a reinserção no mercado de trabalho com o apoio do LinkedIn Brasil, além de acesso a uma comunidade de mães para acolhimento e trocas sobre carreira e filhos como potência no currículo. Já as empresas interessadas em aderir ao Movimento poderão participar por meio de assinaturas semestrais.

Essa parceria vai incluir ações como a capacitação da liderança contratante, boas práticas sobre os vieses da maternidade para recrutamentos mais inclusivos e o mapeamento do bem- estar parental da organização para avaliar seu grau de maturidade na pauta.

“A maternidade representa um laboratório diário de inovação e de crescimento que agrega diversas habilidades na carreira desta mãe. Estamos em busca de empresas comprometidas a mudar o jogo dessas mulheres no mercado de trabalho”, destaca Michelle Terni. “O Ser Mãe Dá Trabalho vem facilitar a conversa entre mães que buscam recolocação e empresas que entendem o impacto positivo em sua corporação e na sociedade”, complementa Dani Junco, CEO da B2Mamy.

