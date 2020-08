Filhos de Juliana Paes invadem live e entregam “podres” da atriz; assista

Arquivo pessoal Hebe Camargo e Marcello

As histórias de Hebe Camargo voltam a comover o público com a exibição da série sobre sua vida na Globo . Um dos personagens retratados é o único filho da apresentadora, Marcello Camargo, hoje com 55 anos.

Em conversa com o jornal Extra , o também apresentador falou sobre a relação com a mãe e diz que sexo nunca foi um assunto entre eles. “Minhas preferências sexuais cabem somente a mim, só diz respeito a mim. Nunca falei sobre isso em casa. Isso nunca foi tema entre minha mãe e eu”, afirmou ele.

Marcello Camargo garante que “nunca houve pendência” entre mãe e filho: “Tivemos uma relação maravilhosa. Apenas nunca tive vontade de falar de sexualidade com ela”. Marcello afirma ainda que tinha uma boa relação com o padrasto Lélio Ravagnani: “Não éramos inimigos”. Ele é filho do empresário Décio Capuano, primeiro marido da apresentadora. A série “Hebe” deixa clara a dedicação da grande dama da TV ao filho e mostra a boa relação entre os dois.

Marcello Camargo segue a carreira de apresentador (ele já trabalhou em televisões locais) com seu canal “Café com selinho”, no YouTube . Nas últimas semanas, ele tem recibido convidados na casa onde Hebe viveu a maior parte de sua vida, em São Paulo.