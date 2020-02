Filhos de Gugu Liberato passeiam com amigo do apresentador

Os filhos de Gugu Liberato perderam o pai no final de 2019. Fazem três meses que a morte do astro da televisão chocou o país e ainda hoje os herdeiros do apresentador mantém contato com quem era próximo ao pai deles.

Os filhos de Gugu Liberato continuam mantendo contato com quem era próximo ao apresentador

Os filhos de Gugu Liberato passearam com Washington Luís Azzi. O empresário era bem próximo a Gugu e estava em Orlando, nos Estados Unidos, onde João Augusto, Marina e Sofia moram.

Washington postou uma foto junto dos herdeiros do amigo de longa data e escreveu em inglês: “Sair com crianças incríveis”. Ele e o apresentador se conheciam há bastante tempo. O empresário até participou do quadro “Quer Casar Comigo?” do ” Domingo Legal ” nos anos 90.

João Augusto, Marina e Sofia Liberato com Washingtin Luís Azzi, amigo próximo do apresentador

Aparecida Liberato, irmã de Gugu , é a responsável por cuidar da herança dos filhos do astro. Além disso, os jovens ainda acompanham a batalha judicial que a mãe, Rose Miriam, enfrenta para ter direito aos bens que o apresentador deixou.