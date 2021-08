Filhos de Cid Moreira vão à delegacia nesta segunda-feira

Reprodução Record / Twitter / Record Rodrigo, Cid e Roger Moreira





Amanhã (30), às 10h, Roger e Rodrigo Moreira, filhos de Cid Moreira, de 93 anos, serão ouvidos pelo delegado de polícia Ney José Tales, da 105ª DP, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no inquérito em face de Maria de Fátima Sampaio Moreira. Além deles, vai depor o caseiro, que trabalhou durante vinte e seis anos diretamente com o ex-âncora do ‘Jornal Nacional’ e que acabou sendo demitido por Fátima.





Os irmãos serão acompanhados pela filha do doutor Ângelo Carbone, a também advogada Ângela Carbone. Para quem não está por dentro do caso, Maria de Fátima é acusada de maus-tratos de idoso, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, estelionato senil, falsificação de documentos, dentre outras práticas. Cid Moreira já foi ouvido no processo.