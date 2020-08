Filho tenta matar pai de 81 anos a pauladas

Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no início da noite desta segunda-feira (17) pela Guarda Civil Municipal (GCM), em Praia de Marobá, região litorânea de Presidente Kennedy.

Segundo informações, após um desentendimento familiar, o suspeito, um homem de 46 anos, começou a agredir seu pai de 81 anos com um pedaço de madeira, deixando-o bastante ferido. Após as agressões o filho evadiu-se do local. A GCM foi acionada e se encaminhou para a região das castanheiras onde a agressão ocorreu.

Devido a gravidade das lesões, o idoso foi encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal da Sede.

A GCM fez buscas na região à procura do suspeito logrando êxito em o encontrar e dar voz de prisão. O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Itapemirim.

(*Kennedy em dia)