Filho mata pai com ‘abraço’

Um homem acusado de matar o pai com um “abraço” foi condenado a 18 anos e oitos meses de prisão na última terça-feira (1). O caso ocorreu em abril de 2020 em Florianópolis.

De acordo com informações do ND+, o homem abraçou o pai até asfixiá-lo. Os familiares informaram que ele já havia agredido o pai em outras ocasiões quando estava em busca de dinheiro para sustentar o vício em drogas.

Segundo o relato de testemunhas e as imagens da câmera de segurança do local, o rapaz abraçou o pai pela cintura e começou a atravessar a rua com ele. Porém, de repente, o homem agarrou a vítima pelo pescoço e arrastou-a.

O laudo realizado pelo legista apontou que o idoso morreu por asfixia e teve fratura no osso hioide, que fica abaixo da mandíbula.Os jurados condenaram o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo uso de asfixia e agravado pelo fato de a vítima ter mais de 60 anos.

Na sentença, foi negado ao réu recorrer da decisão em liberdade. Isso porque a motivação da decretação de sua prisão preventiva permanece a mesma: o temor de parentes de que acontecesse com eles a mesma coisa que ocorreu com a vítima.

A pena pelo homicídio qualificado pelo uso de asfixia, deverá ser cumprida em regime fechado. Contudo, a decisão é passível de recurso.