Filho mata amante da mãe após casal manter relações sexuais em casa de amiga

Crime ocorreu na cidade de Várzea da Palma

Um adolescente de 17 anos é suspeito de matar um homem de 36 anos em Várzea da Palma, no Norte de Minas. O crime foi na noite dessa segunda-feira (30 de outubro). A vítima tinha acabado de manter relações sexuais com a mãe do suspeito.

Foi a própria mulher, de 36 anos, quem acionou a Polícia Militar. Ela pediu a presença urgente da polícia e de uma equipe médica após o homem ser atingido por uma faca e perder muito sangue.

Quando a polícia chegou ao local, no bairro Nova Esperança, a mulher disse que o homem já estava morto dentro da casa. No quarto dos fundos da residência, os militares encontraram a vítima caída em uma grande poça de sangue.

Em conversa com os militares, a mulher disse que conheceu a vítima pelo Facebook e que combinou um “encontro extraconjugal” através do WhatsApp. Nessa segunda-feira, uma amiga pediu que a mulher fosse até a casa dela para cuidar da filha. Como ninguém estaria na casa, a mulher deixou a filha da amiga com uma parente e marcou o encontro amoroso na casa vazia.

Após o casal manter relação sexual, a mulher relatou que foi ao banheiro para buscar as roupas íntimas, momento em que ouviu um barulho na porta e, ao sair do banheiro, viu o seu filho esfaquear o amante dela na altura do peito. Na rua, a mulher ainda encontrou o outro filho, de 12 anos, que dava cobertura para o assassinato.

Testemunhas disseram que após a morte, os dois adolescentes saíram correndo. A polícia não encontrou nenhum deles. O corpo da vítima foi periciado e liberado para o IML.