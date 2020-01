Filho mata a mãe e coloca o corpo em poço artesiano da própria casa

O suspeito cobriu o corpo da mãe com brita, fechou o poço e colocou um vaso de planta no local, na tentativa de abafar o mau cheiro

Uma mulher, de 44 anos, foi assassinada pelo próprio filho em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O corpo da vítima foi escondido dentro de um poço artesiano da casa onde morava. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Homicídios da baixada Fluminense (DHBF).

Segundo informações do Jornal Extra, o suspeito foi identificado como Eduardo Jonathan Nicolau Alves, de 23 anos. A mãe, que foi assassinada, completaria 45 anos no dia 30 de janeiro e foi identificada como Sandra Maria Nicolau. Ela teria sido vista com vida pela última vez na sexta-feira (24).

O corpo da vítima foi encontrado no sábado (25). A polícia ainda não confirmou quando aconteceu, de fato, a morte. Jonathan cobriu o corpo da mãe com brita, fechou o poço e colocou um vaso de planta no local, na tentativa de abafar o mau cheiro.

Em entrevista ao Jornal Extra, a filha de Sandra, Natasha Nicolau Kohlman, contou que vizinhos ouviram o barulho de pelo menos duas pessoas no quintal da casa, durante a madrugada de sábado. Foram eles que acionaram a polícia. Ela acredita que foi este o momento em que o irmão escondeu o corpo da mãe.

A jovem ainda contou que o irmão morava com a mãe e tinha um comportamento agressivo com a vítima. Ela sempre temeu que o assassinato pudesse acontecer. Ela ainda disse que chegou a presenciar situações de agressão de Jonathan contra a mãe. Para Natasha, a motivação do crime foi o imóvel da vítima. “Ele queria a casa da minha mãe e sempre foi agressivo com ela”, explicou.

A irmã do suspeito ainda disse que, depois do crime, ele tirou todos os pertences da vítima do imóvel, jogou parte das coisas no lixo e guardou o restante no quarto em que ele ocupava. Os pertences de Jonathan foram colocados no quarto da mãe.

(*Extra)