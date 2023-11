Filho mata a mãe de 80 anos com pauladas em briga por limpeza da casa

Suspeito admitiu que, enquanto realizava a limpeza, pediu à mãe que deixasse o local. Idosa se recusou e, então, o filho a agrediu. Vítima não resistiu

Um homem suspeito de matar a mãe de 80 anos foi preso em flagrante. Para a polícia, ele confessou o crime e disse que agrediu a mãe com um pedaço de madeira após ela se recusar a sair de casa enquanto ele limpava. A idosa não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu em Ourilândia do Norte, no Pará. O suspeito contou a polícia que a mãe teria sofrido uma queda, batida na cabeça e morrido. Os policiais desconfiaram da versão do rapaz. Ele acabou confessando o crime pouco tempo depois.

O filho admitiu que, enquanto realizava a limpeza da casa, pediu à mãe que deixasse o local. A idosa teria se recusado, o que o deixou revoltado.

Ele contou que a agrediu na cabeça com um pedaço de madeira que encontrou no quintal. O caso segue em investigação da Polícia Civil do Pará.