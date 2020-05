Filho é suspeito de assassinar mecânico em São Gabriel da Palha

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi assassinado com golpes de um objeto perfurante dentro da própria oficina

Um mecânico foi morto dentro da própria oficina, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (18). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi assassinada com golpes de um objeto perfurante. O suspeito do crime é o filho da vítima.

Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 06h30, o homem estava na oficina que fica no bairro Santa Helena. A PM afirmou que informações colhidas no local apontaram que o suspeito seria o próprio filho da vítima, que até o momento não foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime fugiu em seguida, tomou destino ignorado e até o momento não foi detido.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e passar por exame.

(*G1)