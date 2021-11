Filho do boxeador Popó se declara para o namorado: “Amor da vida”

Instagram Juan e seu pai, Popó

Orgulho do papai famoso, o boxeador Popó, Juan Freitas, de 22 anos, encontrou na faculdade de Medicina, onde estuda, seu grande amor. O jovem, que já faz residência num hospital em Salvador, namora o também aspirante a médico, Matheus Azevedo, seu colega de turma, com quem troca declarações apaixonadas nas redes sociais. “O amor da minha vida todinha”, escreveu ele ao postar uma foto do amado.

No TikTok, por exemplo, postam brincadeiras e memes encenados pelos dois. Geralmente acompanhados das hashtags “couple” (casal, em inglês), e “gay couple” (casal gay, em inglês). Juan é um dos seis filhos de Popó Freitas e revelou sua sexualidade à família na adolescência. Numa entrevista em maio deste ano, o pugilista contou que tem uma relação muito próxima com o rapaz, que cursa o sexto período de Medicina. Segundo o atleta, ele e o filho já saíram juntos para lugares voltados para o público LGBTQIA+ e que o mesmo virou até seu confidente.

“É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay”, declarou Popó.

Instagram Namorado de Juan, filho de Popó