Filho de pastor mata amante grávida para encobrir traição

Gabriel Henrique Santos Souza Masioli, de 28 anos, filho do pastor Júlio César Silva Souza, confessou ter matado a amante Antonieli Nunes Martins, de 32, que estava grávida.

O caso aconteceu na cidade de Pimenta Bueno, no interior de Rondônia. Na última terça (1º), Gabriel recebeu uma ligação de Antonieli, afirmando que precisava conversar com ele urgentemente e pessoalmente.

Eles se encontraram na residência que alugavam para passar as noites juntos. No lugar, o jovem descobriu que a amante estava grávida e viu uma roupinha de bebê no armário.

Sem nenhuma dúvida de que o filho era seu, Gabriel disse que assumiria a paternidade, mas que precisava de um prazo para contar à sua esposa e aos seus familiares.

Após a conversa, segundo o criminoso, o casal ficou deitado de “conchinha” sobre a cama. Ele relatou que, nesse momento, sentiu uma forte crise de ansiedade e aplicou um “mata-leão” em Antonieli.

“Ela estava deitada no meu braço esquerdo, de costas pra mim, quando do nada dei um mata-leão, imobilizando-a também com as pernas. Ela se debateu e lutou contra a própria morte”, contou em depoimento.

Com dúvidas se a amante realmente havia morrido, Gabriel foi até a cozinha, pegou uma faca e enfiou no pescoço dela.

O corpo de Antonieli Nunes Martins só foi encontrado na quinta-feira (03), por familiares que estavam preocupados com o desaparecimento dela e foram até a casa onde ela ficava com Gabriel.

O criminoso se apresentou à polícia no dia seguinte, após ser informado do pedido de prisão decretado pela Justiça. Ele continua preso.

(*Fuxico Gospel)