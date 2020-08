Filho de Naldo Benny é pego com drogas e levado para delegacia

Reprodução/Instagram Danni Suzuki fará live com o iG nesta quinta (6) às 17h





A convidada desta quinta-feira (6) para a live do iG foi Danni Suzuki. Conhecida pelos seus trabalhos na TV como apresentadora e atriz, ela faz parte do elenco da série “Arcanjo Renegado”, disponível no Globoplay, e se dedica à carreira de roteirista e diretora de cinema.

Danni é do time que acredita que os artistas vão conseguir se reinventar na pós-pandemia e disse que, apesar das coisas mudarem, ela não teme o futuro. Surfista, recentemente ela teve a oportunidade de voltar ao mar, para onde não ia desde o início da quarentena. “Minha energia está muito conectada ao esporte”, revelou. Além do surf, a artista falou que gosta muito de fazer coisas em grupo, como capoeira ou ioga, duas atividades que ela também pratica.

Seu último trabalho, “Arcanjo Renegado”, foi lançado em fevereiro e é uma das séries mais assistidas da plataforma da Globo. A segunda temporada está prevista para acontecer, mas Danni lamenta não continuar na produção, já que seu personagem morre na primeira temporada.

A artista também estava gravando o filme “Um Casal Inseparável”, uma comédia romântica protagonizada por Nathalia Dill e Marcos Veras e dirigida por Sérgio Goldenberg. As gravações puderam ser finalizadas com sucesso antes da pandemia começar aqui no Brasil, comemora Danni, que teve uma outra série sua, da Amazon, adiada. “A principio, voltamos em outubro. Mas estamos aguardando essa vacina aí”, conta, comentando também que haverá novos protocolos para as gravações.

“A trama está construída, já sabemos o que vai ser, o que vai acontecer. Ela se readapta a novas locações, ajusta uma cena ou outra quando tiver muita gente. O roteiro se adapta. Mas no cinema é muito comum as coisas não saírem como planejadas. É momento de tirar empecilhos e encontrar soluções”.

Danni está se dedicando à direção e roteiro, mas revela que não vai abandonar sua carreira de atriz. “Gosto de estar neste lugar atrás da câmera”, diz ela, revelando que as duas profissões se complementam.