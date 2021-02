Filho de Maurício de Sousa conta que perdeu seguidores por post com o marido

Reprodução/Instagram Mauro Sousa conta que perde seguidores quando posta foto com o marido

Na noite da última quarta-feira (24), Mauro Sousa, filho do cartunista Maurício de Sousa, surgiu em clima romântico com o marido, Rafael Piccin. Em seu perfil do Instagram, o diretor de espetáculos desabafou sobre as críticas que recebe sempre que posa ao lado do companheiro.

“Geralmente, perco centenas de seguidores quando posto fotos carinhosas com o Rafa. Estou preocupado? Não. Então, vai ai uma fotinho com meu amor”, escreveu na legenda da publicação. Mauro e Rafael estão juntos há mais de 13 anos.