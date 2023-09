Filho de Laís Brito usa uniforme escolar ao contrário e web critica

Reprodução/Divulgação Laís Brito rebate críticas que filho recebeu





A influenciadora Laís Brito recebeu diversas critícas ao permitir que seu filho, Eduardo, de 3 anos, fosse à escola com o uniforme do avesso. Entre elas, uma seguidora escreveu:

“Será que isso é certo? Precisamos ensinar nossas crianças, desde cedo, que na vida existem regras e que devemos cumpri-las pois, quando forem adultos, não ficarão constrangidos quando precisarem encarar alguma regra…”, disse ela em um comentário de uma publicação de Laís.

Durante o vídeo, a influenciadora contou que por ela, o filho iria de fantasia a escola todos os dias, mesmo que fosse apenas usado às sextas-feiras, mas ele encontrou com a blusa vestida ao contrário uma maneira de se sentir bem consigo mesmo. “Quando ele botou a primeira vez, nós o alertamos que talvez ele tivesse vestido errado e que o nome era para frente. Foi quando ele disse que queria ir assim. E ele gosta, cada dia ele vai com a blusa ou a calça”, disse.

Logo em seguida, ela expressou seu ponto de vista. “Sim, eu concordo com essa opinião que recebi e também acho que as crianças precisam entender, desde cedo, que existem regras. Isso são limites e eles são necessários para eles entenderem que não podem fazer o que querem, mas precisamos ter cuidado com o rigor disso para não tirar a autenticidade dos nossos filhos. Se a regra é ir de farda, ela vai ser cumprida, mas será que eu preciso podar a autenticidade do meu filho ou ele pode, dentro das regras, fazer o que ele se sente bem e se encontre?”, desabafou.

“A gente precisa olhar pra isso com cuidado, mas me dá um orgulho danado quando eu vejo que, dentro daquele limite, ele consegue se sentir bem. Além disso, precisamos ter cuidado com a forma como enxergamos nossos filhos. Será que ele está tentando encontrar uma forma de burlar regras ou ele só está tentando uma forma de se sentir seguro, confiante e usando a criatividade para se manter dentro daquele limite?”, continuou.

Por fim, ela completou reforçando o cuidado com as crianças: “Eu espero muito que, quando meus filhos forem adultos, eles saibam respeitar regras e limites estabelecidos, mas que eles nunca esqueçam quem são. Que eles sempre tenham autenticidade e criatividade para se sentirem bem dentro dos limites estabelecidos!”.





Fonte: Mulher