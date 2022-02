Filho de Faustão, João Silva posta foto ganhando beijo da namorada

Reprodução/Instagram João Silva posta foto ganhando beijo da namorada





João Guilherme Silva, de 18 anos, filho do meio do apresentador Faustão, postou mais uma registro do seu namoro com a modelo Schynaider Moura, de 33.

Os dois curtiram uma festa em Praia Brava, em Santa Catarina, neste fim de semana e posaram no maior love. Na imagem, João ganha um beijo da amada. João completou 18 anos na última quarta-feira, 2, e comemorou com uma festa no triplex da família, em São Paulo. Na ocasião, trocou beijos e dançou valsa com a namorada.





Os dois se conheceram no final do ano passado em Saint Barth, no Caribe, e o romance foi assumido publicamente há duas semanas, quando João Guilherme postou uma foto dos dois em Angra dos Reis.