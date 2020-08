Filho de Faustão de 16 anos aparece com relógio de R$ 230 mil

A MTV acaba de anunciar Manu Gavassi e Bruna Marquezine como apresentadoras da terceira edição do MTV MIAW, que acontecerá no dia 24 de setembro, às 22h, com entradas ao vivo para TV pela primeira vez.

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Manu Gavassi vão comandar a terceira edição do MTV MIAW

Sem nunca terem trabalhado juntas na frente das câmeras, a dupla (de melhores amigas) irá comandar a noite que reverencia e celebra os ícones da geração atual. Além desta reunião inédita, o MTV MIAW 2020 vai contar com um formato totalmente reformulado, adaptado à nova realidade, respeitando as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“Foi muito especial ganhar o prêmio de Ícone MIAW no ano passado. Eu me senti muito honrada por ter tido essa oportunidade de falar com a minha geração de alguma forma e dividir o que eu penso sobre o que é ser ícone em qualquer área que você esteja”, relembra Bruna Marquezine. “Apresentar um prêmio com a Manu vai ser divertidíssimo, uma experiência única, até porque nós nunca trabalhamos juntas. Então desde o início, vimos essa oportunidade como uma forma de selar essa amizade levando ela pro meio artístico, criando bastante, tendo mil ideias e estudando todas as premiações que já existiram na MTV”, completa.

A cantora, compositora e empreendedora, Manu Gavassi lançou seu álbum de estreia em 2010, tendo como singles de sucesso as canções, Garoto Errado e Planos Impossíveis.

Neste ano de 2020, após participar do reality Big Brother Brasil e ter ficado entre as finalistas, Manu se tornou a artista brasileira mais bem posicionada da Social 50 Chart da Billboard – ranking mundial que analisa o engajamento dos artistas nas redes sociais, além de ter emplacado seu mais novo single, Deve ser horrível dormir sem mim, no topo das paradas no Brasil e também no TOP 200 mundial .

Manu Gavassi, que concorre ao maior prêmio da noite, o Ícone MIAW, além da categoria Clipão da P#[email protected] por Áudio de Desculpas, mantém a expectativa para a noite da premiação: “As minhas expectativas são as melhores possíveis. Claro que esse ano é tudo um pouquinho diferente, mas eu estou animada pra gente descobrir juntos como fazer isso ser inesquecível. Eu nunca me imaginei à frente de uma premiação, realmente vai ser incrível! Bruna e eu ainda não nos vimos…”, comenta.