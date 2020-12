Filho de Emílio Surita, Dudu Surita assina novo single da cantora Manu Cabanas

Lincoln Tesser Dudu Surita e Manu Cabanas

Um dos nomes mais promissores do pop, Manu Cabanas acaba de anunciar sua parceria com Eduardo Surita, que, além de ser filho de Emílio Surita, comandante do programa “Pânico”, da Jovem Pan FM, foi um dos primeiros digitais influencers a despontar no país, um dos “colírios” favoritos da revista “Capricho” e apresentador do game show “Estação Teen”, da RedeTV!, em 2012. Agora, em nova fase e no comando da produtora ESKÖ Records, o rapaz de 23 anos, que é DJ, ficará responsável por toda produção e composição da nova aposta musical da artista.

“Estou feliz porque estamos tendo uma conexão profissional positiva. Todos os detalhes estão sendo bem trabalhados, por isso tenho certeza de que o novo single terá uma vibe inusitada. Espero que seja o primeiro de muitos outros com o Dudu e que vocês curtam o resultado”, declarou. Assim como ela, o caçula dos Surita também tem apostado no projeto. “Está sendo muito legal e desafiador contribuir com essa nova fase dela. Fico feliz que a Manu tenha confiado em mim para dar as direções como produtor e engenheiro de som. Uma estreia aguardada na minha carreira”, manifestou-se o multimídia.

Nova milionária do pedaço

Instagram/Reprodução Alex Sampaio e Jojo Todynho

A vitória da funkeira Jojo Todynho, na décima segunda temporada do reality show rural “A Fazenda”, da RecordTV, na noite desta quinta-feira (17), continua repercutindo nas redes sociais. Um exemplo disso é Alex Sampaio, repórter do programa “Melhor da Tarde”, de Cátia Fonseca, da Band, que também fez questão de parabenizar a ganhadora do prêmio de R$1.5 milhão.

Ele usou o Instagram para publicar uma foto em que aparece entrevistando-a, seguida de uma legenda. “Eu nunca vi um episódio de ‘A Fazenda’, mas já gravei umas vezes com a Jojo Todynho e acho ela uma figura incrível. Já fui na casa onde nasceu, na igreja em que cantava! Uma guerreira. Que use o prêmio de forma inteligente e que seja sempre feliz!”, desejou.

Jingle bells

Andrea Dallevo Faa Morena

Já em clima natalino, a coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente, foi atrás de Faa Morena, ex-apresentadora do programa “Ritmo Brasil”, da RedeTV!, para saber como será a comemoração no dia 25. Mais que depressa, a artista respondeu: “Passarei com meu filho. Optamos por não juntar muita gente no mesmo local. Uma família de vinte pessoas ficou reduzida a duas, mas com muita gratidão por estarmos todos bem de saúde e à espera de um desfecho feliz para 2021”.

Já sobre o ritual antes e após a meia-noite, a psicóloga, que deu lugar à paixão e à arte de apresentar, cantar e escrever, detalhou: “Vamos rezar pelas pessoas que perderam seus entes queridos e também para que essa doença tenha um fim através da vacina prometida. Aqui em casa, somos só agradecimento, ainda mais com Suzanne (sua neta, que nasceu em novembro), que nos dá tanta felicidade”. Depois, ela desejou “feliz Natal e vida feliz a todos”. Como não amar?

Tradicional eleição

Divulgação Juliana Malveira e Antony Marquez

Nesta sexta-feira (18), em estúdio localizado na capital paulista, acontece a nova edição do “Miss e Mister Brasil”, que, no ano passado, revelou a Miss Amazonas, Juliana Malveira, e o Mister Piauí, Antony Marquez. Sobre isso, Thiago Michelasi, um dos nomes fortes do projeto, fez questão de frisar que será a primeira vez no país em formato virtual. Não à toa, eles estão seguindo as normas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos entre participantes.

Após a coroação dos novos representantes, o “Miss e Mister Brasil” dará continuidade ao evento com a live Beleza do Bem, que tem por finalidade a arrecadação de brinquedos para serem distribuídos durante o Natal. Na ocasião, também será comemorado o aniversário de 101 anos do Sindicato Nacional Pró-Beleza, responsável pelo concurso. Para os organizadores, o título de miss ou mister vai além da beleza exterior: “É portar-se como um ser humano digno e de respeito, pensando principalmente no bem coletivo. É ser porta-voz do amor, da justiça e da igualdade”.

Novos voos

Divulgação Rodrigo Candelot

O visual que Rodrigo Candelot usou na novela “Topíssima”, da RecordTV, já é coisa do passado. Com a escalação para “Gênesis”, nova produção da emissora da Barra Funda, que tem estreia prevista para abril, ele aderiu à cabeça raspada e deixou a barba crescer. “Agora, os produtores de elenco e diretores podem me enxergar com outros olhos, e as possibilidades de ser chamado para papéis diferentes tendem a crescer”, argumentou.

Porém, ao falar sobre o novo desafio — um sacerdote responsável pela cozinha real, deu spoiler —, revelou: “O Ibate é alegre e bonachão, e, graças a ele, estou aprendendo a fazer queijos e outros pratos típicos da época. E sabe o que percebi? Adoram me escalar para personagens que têm a veia cômica, e eu curto muito”. Ah, e Rodrigo também está à frente do canal Bagaceiros, criado durante a pandemia e que já é sucesso no YouTube. O elenco conta com Helga Nemetik, André Ramiro, Charles Paraventi, Kacau Gomes, entre outros comediantes.

Conteúdo de qualidade

Reprodução Camila Morais em ação para o programa ‘Arquivo A’

Na noite desta quinta-feira (17), a TV Aparecida exibiu no “Arquivo A” mais uma reportagem inédita. Com o tema “Missão Saúde”, a repórter Camila Morais mostrou a ação social da igreja no cuidado com quem vive na região amazônica, bem como a mobilização no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, que marcou o ano de 2020, e seu impacto nas práticas de evangelização.

Além disso, falou sobre a iniciativa da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, que criou o Barco-Hospital Papa Francisco para atender as populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Vale ressaltar que a equipe da emissora católica embarcou na expedição por sete dias para vivenciar a experiência, conhecer a estrutura do projeto e dar visibilidade à rede de solidariedade formada por voluntários. Reapresentação no domingo (20), às 13h.

Tá com tudo e não está prosa!

Priscila Caetano Agda Bariani

Brasileira com cidadania americana, a consultora consular e imigratória Agda Bariani virou a nova queridinha dos famosos. Mas não é só no Brasil, não! Na terra do Tio Sam, também! Só para se ter ideia do poder: entre os clientes estrelados da profissional, graduada pela Columbia University, há Candice Swanepoel, que já foi uma das angels da Victoria ‘s Secret e uma das tops mais bem pagas do mundo. Segundo nos contou, é responsável por fazer a renovação dos passaportes e de toda a documentação da supermodelo.

Ainda na lista, constam o personal coach das celebridades Justin Gelband e o empresário Attila Santana, filho do humorista Dedé Santana, um dos integrantes do quarteto que deu vida ao programa “Os Trapalhões”, na década de 1970. Por conta da pandemia, o empresário fez a extensão do seu visto e de sua família e resolveu ficar mais tempo por lá. Para finalizar, a consultora tem usado seu canal no YouTube para dar dicas de viagem, trabalho, recomendações para estudantes e informações sobre todos os tipos de vistos.