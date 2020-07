Filho de Emílio Surita confirma que foi expulso de casa ao se assumir bissexual

Eric Surita, filho do apresentador Emílio Surita, do Pânico, foi aos stories do Instagram nesta segunda-feira (27) para falar sobre suas declarações feitas no programa Stand Up, na última sexta-feira (24), quando revelou ter sido expulso de casa pelo pai, após assumir sua bissexualidade para a família.

Por se tratar de uma entrevista para um programa de humor, muita gente se questionou se as declarações de Eric Surita eram reais ou não passavam de uma brincadeira. Inclusive esta colunista que vos escreve foi muito criticada por não ter “entendido a brincadeira”. Mas, em seu Instagram, o filho de Surita esclarece que realmente fez revelações sobre sua vida pessoal. “Apesar do contexto de bom humor com os meus parceiros Maurício Meirelles e Renato Albani, acabei fazendo uma declaração pessoal sobre a minha orientação sexual”.

O ator e apresentador também falou da importância de se discutir o assunto publicamente e diz saber quão complicado é assumir um ‘padrão comportamental não correspondente ao tradicional’. “É importante o assunto ser debatido publicamente para o nosso desenvolvimento sociocultural e para que certos ‘valores’ sejam repensados por todos nós. Sei o quão complicado é para os jovens assumirem um padrão comportamental que não corresponde ao tradicional frente a outras gerações. Tenho total consciência também dos abalos psicológicos e consequências sociais que isso vem a causar”, contou.

Apesar de ter surpreendido a todos com sua declaração, Eric decidiu manter o assunto no âmbito familiar e não conceder nenhuma entrevista sobre o tema. “A exposição da vida pessoal é muito desgastante mental e psicologicamente. Nossa família sempre foi muito reservada quanto aparições públicas e mídias sociais no que diz respeito a foro íntimo e vida privada, então peço para respeitarem nosso espaço também”, encerrou.