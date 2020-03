Filho de Datena não apoia carreira política do pai: “Não queria isso pra ele”

Durante almoço promovido pela Band nesta quarta-feira (11) para apresentar suas novidades no jornalismo à imprensa, Joel Datena falou sobre as chances do pai concorrer à prefeitura de São Paulo e o que pensa sobre o assunto.

Leia também: Irritado com roubos, Datena desafia bandidos ao vivo

arrow-options Reprodução Joel e José Luiz Datena





“Desde o início eu nunca apoiei isso pra ele. Respeito a opinião dele, como grande profissional, como pessoa, mas eu não queria isso pro meu pai e não apoio isso. Acho que dependemos de grandes políticos, dependemos da política, mas eu não queria isso pra ele. Não muda muita coisa no dia-a-dia no lado profissional, mas no lado filho sim, porque acaba tendo aquele sentimento que acabei de descrever”, disse o filho de Datena ao site Na Telinha .

Leia também: Datena é condenado após chamar Xuxa de “garota de programa”

Joel acredita que o pai pode ter mais sucesso continuando seu trabalho no ” Brasil Urgente “, mas disse que não será contrário as ideias do pai. “Eu acredito desta forma, mas se ele quiser seguir de outra maneira que eu penso, tenho que respeitar, porque as pessoas não devem seguir as coisas do jeito que a gente imagina”, afirmou.

Leia também: Repórter da Band que acusou Datena de assédio diz que mentiu

O filho de Datena revelou que ele pouco conversa com o pai sobre trabalho. “A gente fala muito pouco de questão profissional. É difícil a gente falar de trabalho, falamos muito de amenidade”, explicou.