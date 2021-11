The Music Journal Brazil Filho de Chorão revela que pai deixou dívida impagável

Por Daniel Nascimento

Alexandre Abrão filho de Chorão (1970-2013), revelou que herdou de seu pai uma dívida impagável , em entrevista ao G1 , o herdeiro do falecido cantor contou que o pai comprou os direitos do Charlie Brown Jr. nos anos 2000, acumulando dívidas com a gravadora EMI.

“Desde que meu pai faleceu, uma das pessoas que trabalhava com o meu pai falava: ‘O Chorão tem uma dívida impagável com a EMI’. Até hoje essa dívida impagável está aí. A gente paga de pouquinho em pouquinho, porque retém os direitos artísticos. Isso é uma coisa que ninguém sabia”, explica Alexandre . “A EMI simplesmente retém e a gente não vê esse dinheiro. As pessoas falam: ‘Ah, chove dinheiro’. Não é assim” , disse.