Filho de Bolsonaro diz que namoraria petista e irrita família

O Antagonista Filho de Bolsonaro fiz que namoraria e irrita família





Enquanto respondia perguntas de seus seguidores do Instagram nesta quinta-feira (12), Renan Bolsonaro, o quarto filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse que namoraria uma mulher petista. Nos comentários da publicação, Flávio Bolsonaro mostrou desapontamento com o irmão.

“A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo não tem problema algum”, escreveu Renan na legenda da publicação. No vídeo, ele dizia que o partido político ou ideologia não eram importantes para um relacionamento.

“Independente de partido político ou ideologia, se a mulher estiver comigo para crescer, pra somar e ser a minha parceira, nada mais importa. O importante disso tudo é o amor”, disse o filho de Bolsonaro. Nos comentários, Flávio escreveu: “Tá de sacanagem 04?!”.