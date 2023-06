Filho de Biden se declara culpado em caso de sonegação de impostos

Reprodução / CBS Presidente Joe Biden e o filho Hunter Biden

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordou em se declarar culpado de duas acusações federais após um acordo com o Departamento de Justiça, segundo documentos judiciais nesta terça-feira (20). Ele é acusado de sonegação de impostos federais e de descumprimento da legislação sobre porte de armas.

De acordo com o promotor de Justiça David Weiss, ambas as acusações estão relacionadas ao passado de alcoolismo e uso de drogas por parte do filho do mandatário norte-americano.

“Hunter assumirá a responsabilidade por duas instâncias de contravenção por não apresentar pagamentos de impostos quando devidos, de acordo com um acordo judicial”, afirmou a defesa de Hunter Biden em comunicado ao canal Sky News .

Segundo as informações, o filho caçula do presidente também entrou no acordo pré-julgamento em um delito de arma de fogo. Este, no entanto, não prevê confissão de delitos, segundo o advogado dele, Chris Clark.

“Sei que Hunter acredita que é importante assumir a responsabilidade por esses erros que cometeu durante um período de turbulência e dependência em sua vida. Ele está ansioso para continuar sua recuperação e seguir em frente”, acrescentou o advogado.

O acordo concordado por Hunter tem o objetivo de evitar um julgamento público sobre o caso.

Fonte: Internacional