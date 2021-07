Filho de Arce, técnico do Cerro Porteño morre após grave acidente de carro

Alexsandro Javier, de 20 anos, atingiu árvore e não resistiu aos ferimentos. Ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, treinador está na disputa das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense

Uma tragédia envolvendo a família do técnico Francisco Arce, do Cerro Porteño, abalou o Paraguai. O filho de Arce, Alexsandro Javier, de 20 anos, se envolveu em um grave acidente de carro na cidade de Luque, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo, de acordo com informações de diversos veículos da imprensa local.