Filho autista de Marcos Mion rabisca tênis avaliado em quase R$ 5 mil

Marcos Mion usou as redes sociais para mostrar um tênis, que se tornou o mais valioso de sua famosa coleção de calçados. O apresentador exibiu um modelo lançado em parceria do rapper Kanye West com a grife Louis Vuitton, que é avaliado em R$ 4,6 mil.

Leia também: Marcos Mion não esconde emoção e chora ao receber presente de Gugu

arrow-options Reprodução/Instagram Marcos Mion com a mulher, Suzanna, e os filhos Romeo, Donatella e Stefano





No vídeo, Marcos Mion mostra que o calçado caríssimo foi rabiscado com canetinha pelo filho Romeo, de 16 anos, e que é autista. No entanto, engana-se quem pensa que ele ficou bravo com o filho, muito pelo contrário, o apresentador afirmou que objeto passou a ser o mais valioso de sua coleção.

Leia também: Após gafe, público pede para Record tirar Rodrigo Faro e trocar por Marcos Mion

“E assim o tênis mais caro da minha coleção, virou o mais valioso! Muita gente já me disse que eu deveria ter dado bronca ou que no fundo devo ter ficado bravo…mas gente…as pessoas não sabem o que é viver com o autismo”, começou o apresentador, em vídeo.

“Naquela época, o Romeo ter tido a iniciativa de pegar uma caneta pra escrever seu próprio nome foi um passo tão, mas tão grande, que eu só conseguia dar risada de alegria e felicidade! Não interessa se ele escreveu numa folha de papel ou num calçado que vale um absurdo, o que importa é que ele teve a vontade de escrever seu nome!! NADA MAIS IMPORTA. Todo o resto ficou pequeno se comparado com o que essa atitude dele significou”, disse.

Leia também: Quem herdará o posto de Gugu Liberato na televisão brasileira?





“Dinheiro não importa no final das contas, nem nada que o dinheiro possa comprar. O que vale é ter a marca do Romeo pra sempre onde ele sentiu vontade de deixar. Prioridades…se vc faz do valor material a sua prioridade, repense enquanto é tempo…”, finalizou o apresentador, que ainda usou a hashtag “família em primeiro lugar”.

Além de Romeo, Marcos Mion e a esposa Suzana Gullo ainda têm mais dois filhos, Donatella, de 11 anos, e Stefano, o caçula, de 9.