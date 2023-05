Filhas de Gugu passam por dia de beleza

Reprodução Filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia mudam visual

“Aumentando a autoestima”, disse Marina. “Atualizando corte e cor”, escreveu Sofia. As duas, filhas do apresentador Gugu Liberato, estão de volta ao Brasil para participarem da audiência que discute a união estável de Rose Miriam e o apresentador. As filhas do casal aproveitaram para rever amigos e viver um dia de renovação. Sofia e Marina, de 19 anos, foram ao mesmo salão de beleza para atualizarem a cor e o corte dos cabelos.

Fonte: Mulher